"Impossibile in questo momento stimare il giorno del rientro" scrive il Corriere dello Sport a proposito del difensore inglese della Roma Chris Smalling, ricordando che il 26 novembre, giorno della partita contro l’Udinese, saranno passati quasi tre mesi dall’ultima partita giocata dall'ex United. Il problema al tendine del ginocchio del fedelissimo di Mourinho, ex Manchester United, richiedono una terapia conservativa che è stata ulteriormente ritoccata dal professor Andy Williams in occasione dell'ultimo consulto a Londra. Smalling si allena a fasi alterne ma continua a chiedere di fermarsi, Mourinho ha già dato segnali di nervosismo in merito e a gennaio la società dovrebbe intervenire sul mercato, con Dier del Tottenham primo nome della lista.