"Si è tirato un po' indietro". Forse peggiore accusa non poteva esserci da parte di Josènei confronti di Chrische non gioca una partita dal primo settembre, quella contro il Milan all'Olimpico. Poi ha alzato bandiera bianca per un problema tendineo mai specificato in pieno, almeno in maniera ufficiale. Il difensore ha rifiutato inizialmente le terapie mediche classiche per alleviare il dolore, ha preferito seguire un suo "credo" . Legittimo, ma questo ha diluito i tempi. Dopo le visite svolte a Londra il problema sembrava migliorare, però finora Smalling non si è mai visto in gruppo.La Roma è così costretta a giocare sempre con gli stessi tre centrali (Mancini, Ndicka e Llorente) e a dover rinunciare al suo miglior difensore.Dietro al recupero lento dell'inglese si nascondono voci decisamente credibili.Anche perché Smalling aveva da poco rinnovato il contrattocon i giallorossi. Le prestazioni negative con Salernitana e Verona e il lungo stop hanno alimentato i dubbi. Vista la rottura con Mourinho e parte dello spogliatoio, a gennaio di fronte a un eventuale nuova offerta arabapotrebbe anche cambiare idea e cedere il 34enne di fronte a una proposta non inferiore ai 10 milioni. Difficile sperare nell'interesse di altri club europei. A quel punto però alla Roma servirebbero due rinforzi in difesa. Uno in grado di sostituire anche la stazza fisica dell'ex Manchester. Piacciono in questo sensoMa anche uno che possa alternarsi sulla fascia, il nome dipiace molto. Ma il Rennes potrebbe non accettare la richiesta di prestito.