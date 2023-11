Dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali, la Roma prepara l'impegno di domenica alle 18 contro l'Udinese. Anche nell'allenamento di oggi Sanches era assente per un affaticamento muscolare ma da Trigoria assicurano che il suo rientro in gruppo sarà tra domani e sabato, in tempo per rientrare tra i convocati. Difficilmente però partirà dall'inizio. Ancora out invece Smalling, le cui condizioni vengono monitorate giornalmente. Ma per ora nessun segnale di ritorno in gruppo. Sono tornati anche gli altri nazionali: Dybala, Paredes e Ndicka.