Chris Smalling ha deciso di farsi vaccinare: IL difensore inglese era il no-vax che stava destabilizzando l'ambiente della Roma in vista dell'entrata in vigore delle nuove restrizioni governative, che non permetteranno a chi non ha ricevuto le dosi di vaccino di prendere parte alle competizioni sportive.



PUO' CONTINUARE A GIOCARE - L'ex Manchester United, dopo anche i recenti colloqui con la società e José Mourinho, è tornato quindi sui suoi passi e potrà continuare regolarmente a svolgere l'attività sportiva difendendo i colori giallorossi, come riportato da Sky Sport Uk.