Chris Smalling ha il contratto in scadenza a giugno con la Roma - con opzione per rinnovarlo in automatico - ma al momento non vuole saperne: "La priorità per me è giocare e aiutare la squadra e poi le cose verranno da sé. Penso di poter essere ancora utile, non si può sfuggire alla propria età, ma si hanno gli anni che si sentono".