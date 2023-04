Chris Smalling può firmare con chi vuole. Il suo contratto in scadenza a giugno lo permette. Per ora però, la priorità del difensore inglese è quella di restare nella Roma. L'offerta è chiara da tempo: annuale 3,5 milioni con opzione automatica di rinnovo a cifre leggermente inferiori ma integrate da bonus. Il giocatore si è preso altre due settimane di tempo per decidere.