Il futuro di Chris Smalling è ancora incerto. Il difensore però apre uno spiraglio per la Roma: “Nuovo paese, nuova esperienza. Ma considerando il modo in cui mi sono sistemato, l’amore che ho provato, specialmente dai tifosi ma da tutti in generale a Roma, sarà una decisione interessante da prendere. Alcuni degli altri giocatori mi hanno detto che se dai tutto sul campo, l’amore che puoi ricevere in questa città è incredibile. Questo è esattamente quello che io e la mia famiglia abbiamo avvertito. Potrei restare a lungo”. Roma e Manchester non hanno inserito alcuna clausola di riacquisto nell’accordo, ma Smalling non si è detto sorpreso da questa scelta: “Non proprio. Anche quando ho parlato con loro ci siamo detti ‘Facciamo una buona stagione, speriamo che tutto vada per il meglio, che la squadra abbia successo e anch’io’. Alla fine della stagione ci incontreremo. Questo era il piano all’inizio della stagione e ovviamente non abbiamo ancora finito, quindi alla fine della stagione vedremo che succederà”.



FONSECA - Sulle parole di Fonseca e il perché Smalling ha scelto la Roma la scorsa estate dice: “E’ fantastico sentirle e avere la fiducia del ds, dell’allenatore e anche degli altri giocatori. Mi sta aiutando a fare bene in campo. Perché i giallorossi? Quando ho valutato tutte le offerte che avevo, non c’era niente di meglio della Roma”.



UNITED - Chiosa sul tecnico dello United Solskjaer: “Ho parlato con lui. Negli anni precedenti, ero abituato a giocare in quasi tutte le partite quando ero in forma”.