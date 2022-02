Intervistato per il format proposto dal sito della Roma Underrated/ Overrated, il difensore Chris Smalling ha risposto così:



La Serie A?

"È sottovalutata. Prima di venire in Italia guardavo qualche partita ma non sempre perché prima non le trasmettevano e non erano pubblicizzate. Adesso invcee vengono trasmesse tutte le gare e penso che la Serie A stia crescendo in maniera costante".



I procuratori?

"Sopravvalutati, anche se il mio agente probabilmente vedrà questa intervista. In fin dei conti fanno solo il loro lavoro, ma alla fine sono i giocatori che decidono se cambiare maglia. Sono necessari ma hanno un ruolo che non è così fondamentale come potrebbe invece sembrare".



Le gare in notturna?

"Sono sottovalutate. Se c'è la possibilità di giocare con i riflettori accesi rispetto al giorno, non ho dubbi e scelto le partite serali, perché hanno una atmosfera unica. Trasmettono sensazioni uniche".