La Roma ha ritrovato contro il Torino uno Smalling in grande forma. L’inglese ha commentato la vittoria nel post-partita. Le sue parole a Sky:





Come ti senti al rientro da titolare dopo più di un mese?

Mi sono sentito molto bene, qualche piccolo crampo a fine partita perché non giocavo da tanto 90’. E’ un peccato averlo potuto fare solo a dicembre.



La Roma sta crescendo: solo una sconfitta in campionato nelle ultime 20…

Abbiamo lottato per avere una sorta di rivoluzione quest’anno, cambiando tanti giocatori: questa lotta ha portato a una trasformazione positiva della squadra.



Qual è la principale differenza tra questa stagione e la scorsa?

Ci crediamo molto di più, abbiamo avuto molto tempo per conoscerci: ora ci crediamo davvero tanto.



Firmeresti per il quarto posto o punti a qualcosa di più?

No, non firmerei, puntiamo a chiudere tra le prime 4 ma non ci poniamo limiti. Lottiamo e cerchiamo di puntare al vertice, poi è ovvio che il nostro obiettivo è quello di chiudere tra le prime 4.