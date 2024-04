Roma, Smalling: 'Serata speciale, con De Rossi tutti vogliono lottare e giocare'

Brutta prestazione del Milan che cade in casa nell'andata dei quarti di finale di Europa League contro la Roma. I giallorossi passano per 1-0 a San Siro e si mettono in pole position per il passaggio del turno in vista del ritorno all'Olimpico fra sette giorni. A Sky Sport ha parlato il difensore giallorosso: "Una serata assolutamente speciale. Una delle stagioni più difficili della mia carriera, anche a livello mentale. Stasera grandissime sensazioni e sonon molto contento per aver contributo": "La nostra convinzione. Abbiamo occupato gli spazi con grande fiducia: meritata vittoria"

Ha dato una grande svolta a tutto il club. Tutti lottano e vogliono giocare. Partite entusiasmanti sia in campionato che in Europa"