A un certo punto, in questa stagione, Chris Smalling sembrava essersi perso. Senza più la qualità e la sicurezza che lo avevano fatto diventare una certezza della difesa della Roma. Poi, José Mourinho è riuscito a recuperarlo e ha ritrovato un centrale affidabile e un leader per tutta la squadra giallorossa, soprattutto per i tanti ragazzi giovani che lo Special One ha fatto esordire in questa stagione.



CONTATTI PER IL RINNOVO - Un leader non più giovanissimo, prossimo a compiere 33 anni, che ha un contratto per altre due stagioni con i giallorossi. Nei mesi scorsi sono iniziati i primi contatti per prolungare per un ulteriore anno, fino al 2024. Contatti diventati sempre più frequenti nelle ultime settimane, con l'obiettivo chiaro di confermare il ruolo chiave che il centrale inglese ha all'interno della rosa. Doti tecniche e di leadership riconosciute, di cui la Roma non intende privarsi facilmente.