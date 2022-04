Quasi 40 milioni di euro di delusione. Tanto aveva pagato il Manchester United per strappare Donny van de Beek all'Ajax nell'estate 2020. Un investimento importante, per uno dei gioielli più brillanti lanciati dal club olandese negli ultimi anni. Tante aspettative per lui a Old Trafford, che non si sono però trasformate in realtà: dopo 18 mesi difficili con i Red Devils, lo scorso gennaio la scelta di ripartire dal prestito all'Everton. La scelta di affidarsi a Erik ten Hag a partire dalla prossima stagione cambia però i piani dello United per il centrocampista. E anche quelli della Juventus, che più volte in passato ha pensato di puntare sul classe '97...