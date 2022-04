Chris Smalling, difensore della Roma, è intervenuto a Sky Sport prima della sfida di Conference League con il Bodo/Glimt: "Dobbiamo pensare solo a giocare in casa davanti ai nostri tifosi, questa è la partita più importante: dobbiamo vincere e non può esserci motivazione più grande di giocare in uno stadio così pieno. Spinta in più dall'Olimpico? Conta solo partita di stasera, anche se siamo in svantaggio: dobbiamo vincere e passare il turno. Nelle ultime partite stiamo anche giocando bene, insieme ai nostri tifosi possiamo farcela".