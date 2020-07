Chris Smalling si riprende la Roma. Il difensore inglese torna a giocare titolare stasera sul campo della Spal e ha già deciso di restare in giallorosso. Intanto il club sta cercando di trovare l’accordo con il Manchester United. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, i contatti sono quotidiani e questa settimana potrebbe essere decisiva, visto che la volontà del club giallorosso è quella di chiudere presto per poterlo avere a disposizione per l’Europa League. Il 3 agosto andrà presentata la lista, Smalling per quel giorno dovrà essere romanista a tutti gli effetti nelle intenzioni di Fonseca. I Red Devils chiedono 23 milioni di euro contro i 17 offerti dalla Roma (3+14, tra prestito e obbligo di riscatto nel 2021).