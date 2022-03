Chris Smalling è tornato la colonna di Greenwich della prima stagione. Dopo i dubbi invernali sulle sue condizioni fisiche ora sembra arrivato addirittura il tempo del rinnovo come riporta ForzaRoma.info. L’inglese percepisce 3,8 milioni netti di parte fissa, che con vari bonus possono arrivare tranquillamente a più di 4 a stagione. Il contratto scade il 30 giugno del 2023 ma la volontà della Roma è quella di proseguire per almeno un altro anno insieme ma a cifre leggermente ridotte. L'idea di Pinto e di tutta la dirigenza è quella di rinnovare il contratto del centrale ex Manchester United fino al 2024 e spalmare le stesse cifre dell'attuale contratto con un anno in più.