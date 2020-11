Arriva una secca mentita alle indiscrezione uscite negli ultimi giorni su un possibile arrivo a Roma di Markus Krosche, attuale ds del Lipsia già conosciuto nella capitale per via della trattativa legata a Patrik Schick. Dalla Germania allontanano l’ipotesi di una partenza di Krosche: come spiega “RBLive”, sembra molto difficile che il Lipsia si privi dell’uomo che soltanto pochi mesi fa ha ereditato la gestione sportiva da Ralf Rangnick.