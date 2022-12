Ola Solbakken nel fine settimana sbarcherà a Roma per cominciare la sua avventura nella Roma. Archiviate le sue due ultime vacanze, infatti, l’attaccante che il club giallorosso ha preso svincolato dal Bodo Glimt (il club norvegese non lo ha liberato in anticipo) è pronto per sedurre quel José Mourinho a cui, nella scorsa stagione, ha pensato bene di segnare tre gol in Conference League. Il norvegese si sta allenando seguendo la tabella del tecnico e dal 1° gennaio potrà partecipare alle sedute di gruppo.