Una sconfitta pesante quella di ieri del Bodo che potrebbe aver perso il titolo di Norvegia. Solbakken era in tribuna a fare il tifo per i suoi compagni. Da quando si è fermato per un problema alla spalla, lo scorso 10 luglio, è sempre stato vicino alla squadra scrive il Corriere Dello Sport. Il campionato sarebbe stato il miglior modo per salutare prima di una sua nuova avventura. La Roma lo ha bloccato e presto definirà i dettagli del contratto che lo legherà ai giallorossi da gennaio. L’infortunio alla spalla che lo ha reso indisponibile, ha convinto la Roma a temporeggiare e quindi dargli appuntamento nel 2023. I giallorossi hanno avuto anche rassicurazioni dal punto di vista fisico. Gli esami svolti a Villa Stuart hanno dato esito positivo. L’obiettivo per gennaio è comunque garantire un’uscita per compensare l’arrivo di Solbakken (ingaggio da 1 milione). Pinto proverà a cedere ancora Shomurodov.