Come riporta il Tempo un intermediario è stato a Trigoria per discuterne proprio nei giorni che hanno preceduto il sorteggio dei quarti di Conference il futuro di Solbakken. Ci si è informati sulle condizioni, favorevoli, che potrebbero portarlo in Italia, ha un contratto col Bodo che scadrà il prossimo 31 dicembre e si è anche convinti di poterlo prendere senza esborsi economici.