Ola Solbakken scalpita e non vede l'ora di mettersi a disposizione di Mourinho. Il Bodo/Glimt non è intenzionato a liberarlo prima della scadenza del contratto (31 dicembre), niente amichevoli in Portogallo quindi. Tramite il suo account ufficiale Instagram, il classe '98 ha pubblicato una foto che lo ritrae con la sua nuova maglia accompagnata da una descrizione eloquente: "Affamato". Questa la parola scelta da Solbakken.