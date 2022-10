Il calciomercato estivo si è chiuso appena un mese e mezzo fa, eppure c'è già chi è pronto a chiudere i primi colpi per la sessione di gennaio. Trattative impostate da mesi, per cui nelle prossime settimane servirà arrivare alla chiusura. Trattative come quella che può portare Ola Solbakken a diventare un nuovo calciatore della Roma a partire dalla sessione invernale.



SORPASSO SUL NAPOLI - L'ala classe '98 è in scadenza di contratto col Bodø Glimt al 31 dicembre e dal primo di gennaio inizierà l'avventura in una nuova squadra, dopo aver rifiutato il prolungamento col club norvegese. Nei mesi scorsi Solbakken è già stato a Roma, per sottoporsi a una visita alla spalla dopo un infortunio e portare avanti i contatti coi giallorossi e anche col Napoli, altro club che stava fiutando l'opportunità di prenderlo a parametro zero. Un duello di mercato vinto poi dal dg Tiago Pinto, pronto a far firmare un contratto di quattro anni e mezzo a Ola, il primo colpo di mercato per il 2023.