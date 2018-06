Con tre acquisti già ultimati (Marcano, Coric e Cristante) e due in dirittura d'arrivo (Kluivert e Ziyech), Monchi vuole regalare al proprio allenatore anche un sesto giocatore nuovo che rispetti le proprie aspettative. In questo senso si parla da diverso tempo di Domenico Berardi, pronto a lasciare Sassuolo per tentare il salto di qualità. Secondo Il Messaggero, i due club stanno trattando, con l'offerta giallorossa che si aggira intorno a 20 milioni di euro più i cartellini di due giovani provenienti dal vivaio.