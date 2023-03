Roma-Juventus prenderà il via questa sera a partire dalle 20.45 all'Olimpico e sarà il posticipo domenicale della 25esima giornata di Serie A. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Andrea Belotti, ancora senza gol né assist in questa Serie A, ha segnato quattro reti in carriera contro la Juventus nel massimo campionato (due su rigore) – tra i giocatori attualmente nella competizione hanno fatto meglio solo Giovanni Simeone e Duván Zapata (sei per entrambi).