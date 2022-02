Nella giornata di ieri Nicolò Zaniolo e Stephan El Shaarawy sono tornati ad allenarsi in gruppo, dopo aver recuperato dagli infortuni che li avevano tenuti lontani dal terreno di gioco per qualche giorno. I due hanno avuto un colloquio con Tiago Pinto, che ha valutato che la serata in discoteca dei due non abbia costituito un comportamento non in linea con il comportamento della società.