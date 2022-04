Lo avevano cercato Roma e Atalanta, senza troppa convinzione. Manor Solomon, attaccante israeliano dello Shakthar, finirà a giocare col Fulham. Il 22enne, come molti calciatori che giocano in Ucraina, farà le valigie per ovvi motivi. Un intermediario lo aveva offerto ai giallorossi ma Mourinho non era convinto. Così finirà in Premier per 8 milioni. Il Fulham, infatti, è primo matematicamente in Championship e il prossimo anno tornerà a giocare nel massimo torneo inglese.