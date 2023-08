Il mercato della Roma si accende sul finale. Secondo quanto riportato da SkySport, il Manchester United ha sondato il terreno per capire se fosse possibile arrivare a Leonardo Spinazzola. Il club inglese, ha perso sia Shaw che Malacia sulle fasce e vuole correre ai ripari per evitare di rimanere scoperto. Da capire la risposta della Roma che, qualora dovesse cedere il suo terzino, avrebbe poco tempo a disposizione per trovare un sostituto. Sul mercato c'è Kostic.