Sono 7 i giocatori che José Mourinho ritiene incedibili in vista della prossima estate di mercato in casa Roma. Sono Rui Patricio, Smalling, Spinazzola, Oliveira, Mikhtaryan, Pellegrini e Abraham per cui la società è chiamata a non ascoltare offerte. Per tutti gli altri, compreso Zaniolo, se arriveranno offerte saranno valutate.