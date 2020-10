Non solo Smalling ed El Shaarawy. Nell'ultimo, frenetico giorno di mercato la Roma si interessa pure Becir Omeragic, 18 anni, di origine bosniaca, ma nato a Ginevra, in Svizzera. Dopo le giovanili nel Servette, il terzino destro è passato allo Zurigo. All’occorrenza può giocare anche centrale. La richiesta è di 4 milioni più 500 mila di bonus allo scoccare delle 15 presenze in prima squadra di almeno 45 minuti. Se dovesse arrivare probabile partenza di Bruno Peres richiesto da Parma e Cagliari.