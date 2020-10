L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca ha dichiarato dopo la vittoria sul campo dell'Udinese: "E' stata una partita difficile come mi aspettavo, siamo stati poco aggressivi quando perdevamo palla. Nel primo tempo abbiamo creato buone occasioni, nella ripresa abbiamo segnato e uniti siamo riusciti a vincere che era la cosa più importante".



"Pedro è un bravo ragazzo e un grande professionista, lo abbiamo scelto per questo".

"Pellegrini in questa posizione sta giocando bene e anche la squadra ne trae giovamento, vedremo in futuro".



"Smalling? Non possiamo restare con tre soli difensori centrali, è chiaro che ne servono altri. Anche se Ibanez ha fatto una partita enorme. Lavoriamo per avere una rosa più profonda, ma non voglio parlare di mercato. Vedremo cosa succederà".