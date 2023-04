La Roma tira un sospiro di sollievo: l'infortunio di Paulo Dybala non è grave. Gli esami a cui si è sottoposto l'attaccante argentino hanno escluso lesioni all'adduttore della gamba destra, infortunio rimediato nel corso della sfida con il Feyenoord, andata dei quarti di finale di Europa League.



PUNTA IL RITORNO - La Joya non sarà a disposizione di José Mourinho per l'impegno con l'Udinese in Serie A, in programma domenica, ma va verso il recupero per la gara di ritorno con il Feyenoord, giovedì alle 21 all'Olimpico.