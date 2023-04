Non solo il bomber. La Roma sul prossimo mercato dovrà andare di nuovo a caccia di un terzino destro visto il flop di Celik e il rapporto comunque compromesso con Karsdorp. La lente d'ingrandimento di Pinto è finita in Premier, più precisamente su Leicester dove gioca James Justin. L'indiscrezione è nata dopo un colloquio con la CAA Stellar che cura tra gli altri gli interessi di Amrabat e Loftus-Cheek. Più che del centrocampista inglese (di cui si è parlato in questi giorni sui media) la chiacchierata sarebbe finita sul terzino destro.



INFORTUNIO - Venticinque anni e un infortunio importante (lacerazione del tendine d'Achille) che lo sta tenendo ai box da novembre. Mourinho, però, lo stima tanto e già aveva annotato il suo nome dopo lo scontro di Conference dello scorso anno. Il Leicester è vicino alla retrocessione e sa che non potrà trattenere molti dei suoi giocatori migliori. Justin è uno di questi. La Roma, ovviamente, non rischierebbe una grossa cifra visto l'infortunio recente. La formula sarebbe quella del prestito con diritto di riscatto sui 20 milioni.