Ci sono delle frizioni, in casa Roma, per quanto riguarda la scelta del direttore sportivo. Come scrive la Repubblica, James Pallotta e il fido Franco Baldini vogliono Luis Campos del Lille; dall'altra parte, l'anima romana della società vuole Totti insieme a Massara alla direzione tecnica, con l'ex capitano che vuole Gennaro Gattuso in panchina. Gli 'americani', invece, spingono per Maurizio Sarri.