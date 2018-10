Quattro vittorie consecutive contro quattro sconfitte di fila. Roma e Spal si presentano con umori completamente opposti allo scontro diretto di domani, che i bookmaker blindano già a favore dei giallorossi. La scorsa stagione la squadra di Di Francesco ha vinto entrambe le partite giocate contro i biancoazzurri e un altro successo vale appena 1,33 sul tabellone Sisal Matchpoint. Il blitz di Semplici all’Olimpico (si tratterebbe della seconda vittoria in trasferta) sarebbe un colpo da 9 volte la posta, mentre il pareggio è a 5,25. Nelle ultime quattro partite tra Serie a e Champions League, la Roma è sempre andata a segno almeno due volte: un altro Over 1,5 dei giallorossi vola a 1,31, mentre per tre o più reti della Roma l’offerta sale a 2,04. Bassissima anche la quota per il gol di Edin Dzeko: dopo la doppietta messa a segno con la Bosnia durante la pausa, la rete del centravanti vale 1,75, con Patrick Schick secondo a 2,50. Lo scorso anno fu Federico Viviani a segnare l’unica marcatura della Spal nelle due partite contro i giallorossi: il centrocampista ancora a segno si gioca a 9,00.