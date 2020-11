Luciano Spalletti, ex allenatore di Roma e Inter, ricorda Gigi Proietti con un'intervista a Il Tempo: "Se far ridere e se sorridere alla vita era il suo mestiere, allora lui ha lavorato 24 ore al giorno per tutti gli anni della sua esistenza. La posizione che prese Proietti nella storia tra me e Totti è l’insegnamento che quando si vuole veramente bene ad una cosa, il contributo da dare deve essere volto a tenere insieme le persone di cui ne fanno parte… non a dividerle. Ma questa è roba da maestri…". Proietti, ai tempi delle polemiche per il rapporto burrascoso tra Totti e Spalletti disse: "è un problema ingigantito".