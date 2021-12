Rialzarsi in campionato e dare continuità alla vittoria di Conference League che è valsa il passaggio del turno da prima del girone. Nel posticipo del Monday Night della, adi Josètorna a giocare in casa, allo Stadio Olimpico, dopo la brutta figura contro l'Inter e il ko di Bologna, negli ultimi due turni:nella Capitale arriva lodiallievo e calciatore dello Special One proprio in nerazzurro e con lui vincitore del Triplete. I giallorossi non possono più sbagliare e vogliono la terza vittoria nelle ultime sei partite, che consentirebbe di scavalcare l'Empoli e appaiare la Juventus al sesto posto, a -8 dalla zona Champions League; dal canto loro i liguri, che non vincono da quattro gare )tre ko e un pari) cercano importanti punti salvezza, visto le sole due lunghezze di margine sulla zona rossa della classifica. Nelle fila dei padroni di casa fuori per infortunio sia Lorenzo Pellegrini che Zaniolo, mentre tra gli ospiti non convocato Nzola, dopo il ritardo alla riunione tecnica.La Roma è imbattuta in Serie A contro lo Spezia, grazie a una vittoria interna (4-3) e a un pareggio esterno (2-2). La Roma è rimasta imbattuta nelle ultime 10 partite di Serie A giocate di lunedì, con sette vittorie e tre pareggi nel parziale: l’ultima sconfitta è arrivata nel marzo 2015, in casa e contro una squadra ligure (0-2 contro la Sampdoria).La Roma ha perso le ultime due gare di Serie A, l’ultima volta che ha fatto peggio risale al luglio 2020 (tre ko di fila). José Mourinho solo due volte in carriera da allenatore ha registrato tre sconfitte di fila in campionato: nel febbraio 2021 alla guida del Tottenham e nel novembre 2015 con il Chelsea.La Roma ha perso sette partite in questo campionato, nella sua storia in Serie A solo tre volte aveva registrato più sconfitte dopo le prime 16 gare stagionali: nel 1949/50 (8), 1950/51 (9), 1973/74 (8). Solo Atalanta (25) e Napoli (22) hanno raccolto più punti della Roma (21 in otto match) nelle sfide contro squadre che occupano attualmente la seconda metà della classifica di Serie A.Lo Spezia ha perso le ultime cinque trasferte di campionato, solo una volta in Serie A ha infilato una striscia di sei sconfitte di fila: tra febbraio e aprile 2021.Nessuna squadra ha perso più punti dello Spezia da situazione di vantaggio in questa Serie A: 15, al pari del Verona.Daniele Verde ha giocato sette partite in Serie A con la maglia della Roma, nel 2014/15; il classe ‘96 ha realizzato due reti contro la sua ex squadra nel massimo campionato (in gol sia nel match d’andata che in quello di ritorno 2020/21): quattro delle sue 11 reti nel massimo torneo sono arrivate contro squadre della Capitale (tre delle quali all’Olimpico).Rui Patricio; Smalling, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Mkhitaryan, Vina; Mayoral, Abraham.Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Maggiore, Sala, Kovalenko, Reca; Strelec, Manaj.