Bella anche se non vincente nel derby, la Roma sabato sera va a difendere il suo prezioso quarto posto a Reggio Emilia, sul campo del Sassuolo. La squadra di Fonseca finora ha fatto più punti in trasferta (21) che in casa (18) e incassa ampia fiducia dai trader. Il «2» giallorosso è a bassa quota, 1,85, mentre il pareggio e la vittoria neroverde valgono entrambi 4 volte la quota. Il Sassuolo ha vinto solo due partite nelle ultime dieci di campionato, per il resto ha messo insieme quattro pareggi e altrettante sconfitte. Ultimamente però è apparso in progresso, avendo vinto con il Torino e pareggiato a Marassi con la Samp pur giocando per gran parte del match in inferiorità numerica. La squadra di De Zerbi va a due velocità: considerando solo i risultati al termine del primo tempo sarebbe al settimo posto in classifica, nella ripresa spesso abbassa la guardia. Da considerare il segno «1» al 45', a 4,00 (ma la Roma lontano dall'Olimpico non è mai andata all'intervallo in svantaggio), o anche un doppio esito che preveda il ribaltone giallorosso nel secondo tempo («1/2»), dato a 19. La squadra di Fonseca è quella che in Serie A ha subìto meno reti in trasferta: appena 7 in dieci partite. Una vittoria giallorossa senza reti al passivo si gioca a 3,75, secondo Agipronews.