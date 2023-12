Leonardo Spinazzola ha parlato in vista di Bologna-Roma. Queste le sue dichiarazioni a Dazn:



SENSAZIONI - "Sensazioni positive, sappiamo che oggi sarà una bella gara contro una squadra che sta molto bene ed ha qualità. Spero di poter rimanere in campo per novanta minuti, io sto bene e oggi sarà una bella partita".



BOLOGNA - "Hanno leggerezza mentale, giocano bene. Dobbiamo temere tutto il Bologna".