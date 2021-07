Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, campione d'Europa con l'Italia, ora ai box per la rottura del tendine d'Achille, è stato premiato nella sua Foligno: "È un onore essere qui. Sono molto attaccato a Foligno e sono felice di ricambiare tutto l'affetto che mi viene dato. La vittoria dell'Europeo è la vittoria dell'Italia, del gruppo e della gioia che abbiamo dato a tutti gli italiani. La medaglia degli Europei la porterò sempre con me, dovrò creare una stanza proprio per custodirla, le stampelle invece le butterò, non so ancora dove, ma le butterò".



IL RIENTRO - "Punto a rientrare a novembre, ma questo è solo l'obiettivo che mi sono dato dentro di me, poi vedremo. L'obiettivo per me adesso è recuperare e fare una grande stagione con la Roma, ai mondiali penseremo dopo".



LA ROMA - "Mi attendo un campionato avvincente. Molte squadre hanno cambiato gli allenatori, penso che sarà davvero un campionato agguerrito".