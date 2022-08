Ecco le parole di Leonardo Spinazzola, esterno della Roma, a Dazn dopo la vittoria sulla Salernitana:



"Con le qualità che abbiamo dobbiamo fare molto meglio ma è anche vero che alla fine del primo tempo potevamo essere sul 3-0. Io mi sono sentito molto bene. Posso migliorare tanto, ma sono felice. Nel secondo tempo meglio perché avevo molti più spazi perché loro attaccavano, invece nel primo tempo quando avevamo palla non c'erano quegli spazi perché loro erano chiusi e non trovavamo le giocate".



OBIETTIVI - "Quando vinci un trofeo e arrivano questi giocatori con esperienza e qualità ti alzano il livello. Sta a noi confermarci, crescere e far meglio. È ancora prestissimo per parlare . Ci guardiamo intorno e sappiamo che siamo migliorati molto. E ti senti più forte e che con tutte le squadre te la giochi tranquillamente".