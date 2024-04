Roma, Spinazzola torna in gruppo

41 minuti fa



La Roma è già tornata ad allenarsi a Trigoria in vista del derby di sabato contro la Lazio. Solito lavoro di scarico per coloro che sono scesi in campo al Via del Mare, mentre tutti gli altri si sono allenati regolarmente. Dalla seduta di questa mattina sono arrivate novità importanti riguardanti due big. Daniele De Rossi ha infatti recuperato Spinazzola che si è allenato con il resto del gruppo, al pari di Dybala che ieri sera è entrato soltanto nel finale ma che, contro i biancocelesti, tornerà in campo dal primo minuto. Ancora ai box invece Kristensen.