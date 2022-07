Finisce la quarti amichevole stagionale della Roma, la prima di caratura internazionale contro lo Sporting Lisbona a Faro. Ecco i migliori e i peggiori della sfida.



I MIGLIORI



Lorenzo Pellegrini: Detta i tempi, procura l'autogol del pari e mette in porta Abraham con un assist al bacio. Il capitano è già in clima campionato e manda segnali importanti anche in chiave azzurra. Il migliore a spanne.



Bryan Cristante: Peccato quell'errore nel finale, ma in questi test conta altro. Anche lui tornava dopo il prolungamento di ferie post Nazionale. Assicura la solita dose di dinamismo e sacrificio cercando anche di far male davanti. Sarà dura scalzarlo dal ruolo di titolare, anche in caso di arrivo di Wjnaldum.



Nicola Zalewski: Entra col piglio giusto, prendendo botte e non mollando mai quella fascia guadagnata l'anno scorso a suon di prestazioni altisonanti. Ricordiamoci di Nicola.





I PEGGIORI



Roger Ibanez: Procura il rigore, francamente esagerato. Ma anche in altre occasioni presta troppo il fianco e arriva in ritardo sul colpo di testa di Inacio per il 2-1. Distratto.



Nicolò Zaniolo: Passo indietro rispetto alle ultime due amichevoli giocate da protagonista. Ci prova, ma sbatte spesso sul muro portoghese. Nel finale prova comunque la fiammata e becca un giallo con tanto nervosismo.



Jordan Veretout: Due ribaltamenti, poi però i consueti errori di costruzione. E' con la valigia pronta da giorni, ma per ora non è arrivata l'offerta giusta. Occhio però al Marsiglia.