Valencia, Torino, ultima la Sampdoria ma non solo. Altri club sono sulle tracce di Amadou Diawara. Il centrocampista della Roma è in uscita da tempo e potrebbe essere l'ultimo tassello da sistemare per tentare di arrivare ad un nuovo rinforzo per la mediana. Come riporta il Tempo il gm Tiago Pinto è in pressing sul calciatore gambiano, ora impegnato con la sua nazionale in Coppa d'Africa, per convincerlo ad accettare una delle tante proposte che gli sono arrivate. Ai nomi già noti si è aggiunto anche il Cagliari.