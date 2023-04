Zbigniew Boniek non sarà un dirigente della Roma. Lo ha annunciato lo stesso attuale vice presidente della Uefa a Centro Suono Sport, defininedo “fake news” le voci che lo vorrebbero nuovo Ceo della Roma dopo le dimissioni di Pietro Berardi. “Sono libero da impegni ma questa è totalmente una fake news perché non so niente, non ho la più pallida idea… Qualcuno mi ha chiamato stamattina chiedendomi se avevo letto ma non so niente”.