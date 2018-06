Il ministro dello Sport dell’Arabia Saudita Turki Alalshikh ha rilasciato un’intervista al quotidiano “La Gazzetta dello Sport”, nella quale ha parlato dalla Supercoppa italiana che si disputerà a Jedda, ma anche del momento di crisi del calcio italiano e della sua squadra preferita, la Roma.





Com’è nata l’idea della Supercoppa italiana a Jedda?

“In Arabia Saudita il calcio italiano è popolare, vedrete uno stadio pieno e tanto entusiasmo. Sarà una festa che dimostrerà come la passione per il calcio accomuni i nostri Paesi”.



È un momento critico per l’Italia calcistica.

“Sì, è così. I miei primi sogni dietro a un pallone sono nati con il Napoli di Maradona. Ammetto, sono un po’ mutevole: sono stato fan di Baggio e poi della Roma di Totti. Da qualche anno, però, mi ha rapito la Juve. Buffon resta un mito”.



Ha tentato altri nostri big?

“Ci ho provato con De Rossi: nulla da fare. Gli italiani non ne fanno solo una questione di soldi, preferiscono l’aria di casa. Ma non mi rassegno, porterò top-player in Arabia”.



Intravvede altre opportunità in Italia per l’acquisto di un club?

“La Roma è sempre stata nel mio cuore. Mi interessa acquistare un club in Europa. Chissà un giorno…