Politano ha ormai preso la via di Napoli mentre Shaqiri non si allontanerà da Liverpool almeno fino a giugno. Così Petrachi è passato al piano B per consegnare a Fonseca uno dei due rinforzi richiesti. Messo in ghiaccio Januzaj (non convince) e ormai coi tempi ristretti per Bernardeschi c'è stata in giornata una accelerata per Javairo Dilrosun dell'Herta Berlino.



DETTAGLI - Il club tedesco ha aperto alla cessione dell'esterno olandese anche se non c'è ancora accordo sulla formula. La Roma vorrebbe il prestito con diritto di riscatto, l'Herta vorrebbe l'obbligo. Si potrebbe trovare l'ok a metà strada e quindi con l'obbligo che scatta a un determinato numero di presenze. Sulla cifra del riscatto invece sembra esserci sintonia: 20 milioni. Dilrosun ha già detto sì all'eventualità di poter approdare in serie A.



CHI E' - Dilrosun, classe 1998, è cresciuto nelle giovanili dell'Ajax prima di passare a soli 16 anni a​ll'Academy del Manchester City. L'olandese, però, non convince Guardiola tanto che non gli viene rinnovato il contratto. Un errore compiuto pure con Sancho del Dortmund. Nel 2018 passa così a parametro zero all'Herta Berlino. Debutta in prima squadra meno di un anno fa mettendo a segno fin qui 4 reti e 3 assist. E mettendosi in evidenza come una delle più belle sorprese della Bundesliga. Dilrosun è un’ala sinistra, mancino di piede e rapido negli spazi lunghi. Con l'Olanda "vanta" una presenza in nazionale maggiore nel 2018.