Un messaggio nel cuore della notte, uno striscione che non placa gli animi, anzi, li accende ancora di più, per una rivalità che può creare grandi problemi. Gli ultras didopo gli scontri che hanno bloccato l'autostrada A1 nella giornata di domenica e la mancata decisione di vietare le trasferte, continuano a darsi battaglia a distanza tenendo accesa la spia dell'allarme in vista di possibili incroci futuri e ricordando la tragica scomparsa del 2014 di Ciro Esposito.Questa voltaesposto da ultras giallorossi, tutti incappucciati e quindi irriconoscibili, che provoca quelli del Napoli sugli scontri di domenica:Gli anni citati riguardano proprio quelli passati dalla morte di Ciro Esposito, il 50 vs 300 sono invece i tifosi presenti all'autogrill di Badia al Pino, quello dove morì Gabriele Sandri e in cui sono avvenuti gli scontri.