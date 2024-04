Roma, striscioni della Sud contro la Lega e Lotito

7 minuti fa



A poche ore dal fischio d'inizio di Roma-Bologna la curva Sud ha esposto degli striscioni contro la Lega Serie A per aver costretto gli uomini di De Rossi a giocare giovedì prossimo il recupero contro l'Udinese: "Venti minuti, ennesima porcata contro una Lega malata", il primo. Ancora più evidente il secondo proprio davanti la sede del Coni: "Tutto il resto non ha valore. L'importante è assecondare le squadre del nord e il vostro 'senatore", recita un altro striscione con una frecciatina indirizzata a Claudio Lotito. Il presidente laziale oggi ha ribadito che la gara non andava interrotta per un "codice giallo" e che al massimo doveva essere rigiocata la sera stessa.