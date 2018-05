Kevin Strootman, centrocampista della Roma, è intervenuto nella trasmissione Roma Match Program.



BILANCIO - "Ancora non possiamo fare bilanci, mancano due partite molto importanti per noi. A inizio stagione l’obiettivo era lottare per lo Scudetto, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo fare un punto per giocare la Champions l’anno prossimo, e abbiamo visto quanto è bello giocarla, lo stadio pieno, tutta la città coinvolta e oggi è questo il nostro obiettivo. Speriamo di arrivarci con la Juventus così finalmente potremmo tirare le somme".



SULLA CHAMPIONS - "Infortunato contro il LIverpool? È stato fastidioso, lavori tutto l’anno e tutta la vita per giocare partite così. Non avevo mai giocato una semifinale di Champions. La squadra ha fatto bene, ma purtroppo non siamo riusciti ad andare in finale. Ce l’abbiamo messa tutta ma, persa la partita in Inghilterra, nonostante la spinta del pubblico all’Olimpico non siamo riusciti nella rimonta, ma siamo usciti a testa alta"



SUL BARCELLONA - " il mister e lo staff hanno preparato benissimo la gara di ritorno. Volevo vincere, ma non ci credevo tanto. Ma dopo il primo gol di Dzeko, il raddoppio a inizio secondo tempo e poi il terzo gol arrivato al momento giusto, non troppo presto, così non hanno avuto il tempo di fare un altro gol. È stato tutto perfetto, una serata speciale, la partita più bella della mia vita. L'anno prossimo vogliamo fare meglio e questo significa arrivare in finale. Per adesso non è il nostro obiettivo, dobbiamo guardare partita per partita".



SULLA PARTITA CON LA JUVENTUS - "Sarà di sicuro una partita difficile: hanno vinto la Coppa Italia e sono forti. Vogliono punti per vincere lo Scudetto, ma anche noi abbiamo bisogno di fare risultato. Daremo tutto per prendere i tre punti, come sempre. Siamo carichi per fare risultato".