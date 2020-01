Steven Gerrard, manager dei Glasgow Rangers, parla al Daily Record di Borna Barisic, terzino classe '92: "È vero, c'è un interessamento per Borna da parte dei giallorossi e anche da molto tempo ormai". Classe '92, arrivato in Scozia nel 2018 dall'Osijek, con un passato alla Dinamo Zagabria, ha messo insieme 17 presenze e 13 assist, più 2 gol, in stagione. Fa parte anche della nazionale croata.