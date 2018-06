Domenico Berardi e la Roma. Un feeling nato la scorsa estate, quando Eusebio Di Francesco suo mentore a Sassuolo, ha lasciato il club neroverde per sedersi sulla panchina giallorossa. Ora, un anno dopo, il legame si è riacceso, con Monchi che sta seguendo ancora l'esterno offensivo dell'Italia. Il procuratore del giocatore, Simone Seghedoni, ha parlato di questa possibilità di mercato a LaRoma24.it: "Incontro con Monchi per Berardi? Si, è vero. Ho incontrato Monchi, era un incontro fissato da tempo, solo una chiacchierata esplorativa con il direttore. Se è partita una vera e propria trattativa? No, non c'è".



MERCATO DEGLI ESTERNI - Scatenata la Roma in questo inizio di mercato: presi Marcano, Coric e Cristante, con Kluivert a un passo, il club giallorosso ora sembra volersi dedicare agli esterni offensivi. El Shaarawy piace in Cina e alla Fiorentina, Perotti può partire: insieme al talento dell'Ajax, quindi, occhi a Berardi, pupillo di Di Francesco e pronto, finalmente, a spiccare il volo.